﻿ Пять человек арестованы по делу об убийстве посла РФ в Турции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пять человек арестованы по делу об убийстве посла РФ в Турции

07.01.2017 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Турецкая полиция арестовала пять человек в рамках расследования убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова: из них четверо сослуживцев убийцы и один оппозиционный активист, сообщает Sputnik.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил 22-летний сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

Четверо из пяти арестованных были сослуживцами Алтынташа в органах МВД. По информации прокуратуры, пятым арестованным является активист организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), курировавший сторонников организации из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался Алтынташ.

По версии прокуратуры, куратором FETÖ оказался Сулейман Эрген. Сообщаются также имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган уже заявлял, что связи террориста, убившего посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации оппозиционного исламского проповедника Гюлена (FETO).    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанным предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Взрыв в сирийском Аазазе: число жертв выросло до 60 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика