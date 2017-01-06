МИНСК, 7 янв — Sputnik. Турецкая полиция арестовала пять человек в рамках расследования убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова: из них четверо сослуживцев убийцы и один оппозиционный активист, сообщает Sputnik .

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил 22-летний сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

Четверо из пяти арестованных были сослуживцами Алтынташа в органах МВД. По информации прокуратуры, пятым арестованным является активист организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), курировавший сторонников организации из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался Алтынташ.

По версии прокуратуры, куратором FETÖ оказался Сулейман Эрген. Сообщаются также имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган уже заявлял, что связи террориста, убившего посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации оппозиционного исламского проповедника Гюлена (FETO).