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Из-за наводнений в Таиланде погибли 18 человек

07.01.2017 20:50 — ЧП | Tut.by  
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По последним данным, в результате наводнений на юге Таиланда погибли по крайней мере 18 человек, сообщают 7 января власти страны. Проливные дожди не прекращаются в этом туристическом регионе уже около недели.


Фото: Reuters

Тысячи населенных пунктов оказались затопленными водой. В некоторых местах уровень воды поднялся до крыш домов. Наводнения затронули около миллиона человек в десяти провинциях Таиланда. Сотни авиарейсов отменили, не функционируют железные и автодороги, закрыты были около полутора тысяч учебных заведений.

В этом регионе в этот период года обычно устанавливается сухая и теплая погода. Метеослужбы сообщают, что дожди на юге страны продолжатся еще по крайней мере два дня.

Для эвакуации населения была задействована армия. В некоторые регионы провизию и питьевую воду доставляют на военных вертолетах.

 
 
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В этом регионе в этот период года обычно устанавливается сухая и теплая погода. Метеослужбы сообщают, что дожди на юге страны продолжатся еще по крайней мере два...

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