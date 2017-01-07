7 января при посадке в гомельском аэропорту за пределы взлетно-посадочной полосы выехал самолет Cessna 560X. Спасатели помогли отбуксировать его к месту стоянки, сообщает МЧС.





Сообщение об инциденте поступило в 21.40. Выяснилось, что при посадке в аэропорту Гомеля примерно на 15 метров за пределы взлетно-посадочной полосы выехал легкий двухмоторный самолет Cessna 560X. По предварительным данным, это произошло из-за повреждения шины левой боковой стойки шасси.

В самолете находились 3 члена экипажа и 4 пассажира. Пострадавших нет. Работники МЧС помогли вернуть самолет на взлетно-посадочную полосу и отбуксировать к месту стоянки. Точная причина происшествия устанавливается.