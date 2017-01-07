﻿﻿ Спасатели помогли отбуксировать самолет на взлетно-посадочную полосу в Гомеле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Спасатели помогли отбуксировать самолет на взлетно-посадочную полосу в Гомеле

08.01.2017 11:08 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

7 января при посадке в гомельском аэропорту за пределы взлетно-посадочной полосы выехал самолет Cessna 560X. Спасатели помогли отбуксировать его к месту стоянки, сообщает МЧС.


Сообщение об инциденте поступило в 21.40. Выяснилось, что при посадке в аэропорту Гомеля примерно на 15 метров за пределы взлетно-посадочной полосы выехал легкий двухмоторный самолет Cessna 560X. По предварительным данным, это произошло из-за повреждения шины левой боковой стойки шасси.

В самолете находились 3 члена экипажа и 4 пассажира. Пострадавших нет. Работники МЧС помогли вернуть самолет на взлетно-посадочную полосу и отбуксировать к месту стоянки. Точная причина происшествия устанавливается.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 января при посадке в гомельском аэропорту за пределы взлетно-посадочной полосы выехал самолет Cessna 560X. Спасатели помогли отбуксировать его к месту стоянки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Из-за наводнений в Таиланде погибли 18 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика