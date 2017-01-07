МИНСК, 8 янв — Sputnik. Спасатели выясняют причины пожара, который случился накануне в квартире пенсионеров в Брестской области, сообщили в МЧС.

В деревне Каменюки Каменецкого района на улице Пущанской произошел пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже трехэтажного многоквартирного кирпичного жилого дома с планировкой коридорного типа. Хозяйка квартиры — пенсионерка 1940 года рождения.

"В результате пожара огнем повреждены внутренняя отделка и имущество в квартире. В огне погиб муж хозяйки, пенсионер 1941 года рождения, хозяйка квартиры скончалась в машине скорой медпомощи при транспортировке в больницу", — сообщили Sputnik в воскресенье в Брестском областном управлении МЧС.

Подразделениями МЧС из соседней квартиры спасены пенсионерка 1954 года рождения ее внуки — мальчики 2011 и 2016 годов рождения.

Из квартир подъезда были эвакуированы 42 человека из них 4 детей, они не пострадали, причина пожара устанавливается, сказали спасатели.