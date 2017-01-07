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Пожар в Каменюках: двое погибших и трое спасенных, из них двое детей
08.01.2017 11:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Спасатели выясняют причины пожара, который случился накануне в квартире пенсионеров в Брестской области, сообщили в МЧС.
В деревне Каменюки Каменецкого района на улице Пущанской произошел пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже трехэтажного многоквартирного кирпичного жилого дома с планировкой коридорного типа. Хозяйка квартиры — пенсионерка 1940 года рождения.
"В результате пожара огнем повреждены внутренняя отделка и имущество в квартире. В огне погиб муж хозяйки, пенсионер 1941 года рождения, хозяйка квартиры скончалась в машине скорой медпомощи при транспортировке в больницу", — сообщили Sputnik в воскресенье в Брестском областном управлении МЧС.
Подразделениями МЧС из соседней квартиры спасены пенсионерка 1954 года рождения ее внуки — мальчики 2011 и 2016 годов рождения.
Из квартир подъезда были эвакуированы 42 человека из них 4 детей, они не пострадали, причина пожара устанавливается, сказали спасатели.
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Из трехэтажного дома в деревне Каменюки, где в одной из квартир произошел пожар, были эвакуированы более 40 человек, в том числе четверо детей.
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Архив (ЧП)
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