﻿ Пожар в Каменюках: двое погибших и трое спасенных, из них двое детей. 21.by
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Пожар в Каменюках: двое погибших и трое спасенных, из них двое детей

08.01.2017 11:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Спасатели выясняют причины пожара, который случился накануне в квартире пенсионеров в Брестской области, сообщили в МЧС.

В деревне Каменюки Каменецкого района на улице Пущанской произошел пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже трехэтажного многоквартирного кирпичного жилого дома с планировкой коридорного типа. Хозяйка квартиры — пенсионерка 1940 года рождения.

"В результате пожара огнем повреждены внутренняя отделка и имущество в квартире. В огне погиб муж хозяйки, пенсионер 1941 года рождения, хозяйка квартиры скончалась в машине скорой медпомощи при транспортировке в больницу", — сообщили Sputnik в воскресенье в Брестском областном управлении МЧС.

Подразделениями МЧС из соседней квартиры спасены пенсионерка 1954 года рождения ее внуки — мальчики 2011 и 2016 годов рождения.

Из квартир подъезда были эвакуированы 42 человека из них 4 детей, они не пострадали, причина пожара устанавливается, сказали спасатели.

 
Теги: Минск
 
 
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Из трехэтажного дома в деревне Каменюки, где в одной из квартир произошел пожар, были эвакуированы более 40 человек, в том числе четверо детей.

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