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Более 50 российских туристов застряли в Беларуси из-за сильных морозов

08.01.2017 11:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Автобус с многочисленной группой российских туристов сломался на трассе под Минском, белорусские спасатели доставили россиян в гостиницу, сообщили в МЧС.

В Беларуси несколько суток подряд фиксируется аномально холодная погода, в ряде регионов минувшей ночью температурный столбик опускался ниже 26 градусов, в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Более 50 российских туристов застряли в Беларуси из-за сильных морозов
© flickr.com/ Javier Vieras
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"7 января в 17-07 логойским спасателям от пассажирки автобуса поступило сообщение о том, что на автодороге М-3 Минск-Витебск вблизи д.Слаговище Логойского района произошла поломка автобуса с пассажирами — произошло замерзание пневмосистемы", — сообщили Sputnik в воскресенье в Минском областном управлении МЧС.

По словам спасателей, автобус "Неоплан", принадлежащий российской организации, возвращался из Минска из экскурсионного тура в Псков.

"В автобусе находились 2 водителя и 54 пассажира, из них 7 детей, все граждане Российской Федерации", — уточнили в МЧС.

Там отметили, что к месту поломки выезжали председатель Логойского РИК, руководство Логойского районного отдела по ЧС, экипаж ГАИ Логойского РОВД.

"После оценки обстановки было принято решение о выделении нового автобуса для перевозки людей в безопасное место. Температура воздуха на тот момент составляла около — 26 градусов мороза", — сказали собеседники Sputnik.

По их словам, через час автобусом туристы были доставлены в ближайшую гостиницу.

"В полпятого утра 8 августа на предоставленном перевозчиком дополнительном автобусе пассажиры продолжили движение в пункт назначения",- сказали в МЧС.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 40
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Автобус с 54 российскими туристами, которых везли из Минска в Псков, сломался из-за сильного мороза в пути.

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