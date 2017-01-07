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Убитую настоятельницу Свято-Ксениевкого монастыря похоронят сегодня

08.01.2017 11:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Настоятельницу Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минской области) матушку Василиcсу, которая была убита в ночь на 6 января, похоронят в ближайшее воскресенье, сообщили Sputnik в обители.

Убитую настоятельницу Свято-Ксениевкого монастыря похоронят сегодня
© Фото: Светланы Курейчик / МЛЫН.by
Монахини монастыря: мы скорбим в связи с убийством матушки Василиссы

Игуменья Василисса была убить в ночь с 5 на 6 января, по подозрению в совершении преступления задержана 29-летняя гражданка Беларуси.

"Погребение матушки Василиссы будет совершено сегодня, 8 января. Всю ночь возле ее гроба, который установлен в нижнем пределе храма, читали Псалтирь",- сообщили Sputnik в обители в воскресенье по телефону.

Ожидается, что на церемонию погребения убитой игуменьи Василиссы прибудут епископы, руководство Белорусского экзархата, представители светских властей.

В связи с убийством игуменьи СК возбудил уголовное дело, подозреваемая, которую приютили в монастыре, отправлена к медикам для прохождения экспертизы на вменяемость. 67-летней матушке Василиссе было нанесено около 10 ножевых ранений. В ряде СМИ появилась информация, о том, что подозреваемая была крестной дочерью игуменьи Василиссы.

 
Теги: Минск
 
 
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