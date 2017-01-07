МИНСК, 8 янв — Sputnik. Спасатели помогли отбуксировать самолет "Cessna 560X", у которого возникли проблемы при посадке в гомельском аэропорту, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Сообщение о проблемах, возникших на взлетно-посадочной полосе, поступило спасателям в минувшую субботу в 21-40.

"При совершении посадки в аэропорту Гомеля, по предварительным данным, из-за повреждения шины левой боковой стойки шасси произошел выезд за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 15 метров самолета "Cessna 560X", — сообщили Sputnik в воскресенье в Гомельском областном управление по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, в самолете находились 3 члена экипажа и 4 пассажира, пострадавших нет.

Сотрудниками МЧС оказана помощь по возвращению самолета на взлетно-посадочную полосу и буксировке к месту стоянки. Точная причина происшествия устанавливается, отметили в МЧС.