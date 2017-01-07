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Проблемы при посадке самолета возникли в аэропорту Гомеля

08.01.2017 12:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Спасатели помогли отбуксировать самолет "Cessna 560X", у которого возникли проблемы при посадке в гомельском аэропорту, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Проблемы при посадке самолета возникли в аэропорту Гомеля
© Фото: МЧС
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Сообщение о проблемах, возникших на взлетно-посадочной полосе, поступило спасателям в минувшую субботу в 21-40.

"При совершении посадки в аэропорту Гомеля, по предварительным данным, из-за повреждения шины левой боковой стойки шасси произошел выезд за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 15 метров самолета "Cessna 560X", — сообщили Sputnik в воскресенье в Гомельском областном управление по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, в самолете находились 3 члена экипажа и 4 пассажира, пострадавших нет.

Сотрудниками МЧС оказана помощь по возвращению самолета на взлетно-посадочную полосу и буксировке к месту стоянки. Точная причина происшествия устанавливается, отметили в МЧС.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На борту самолета, который из-за проблемы с шиной, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, находились 3 члена экипажа и 4 пассажира, пострадавших нет.

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