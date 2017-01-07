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Арктический холод в Европе: погибли уже более 20 человек

08.01.2017 14:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Более 20 человек погибли в Европе от аномально холодной погоды, сообщили европейские СМИ.

Холодный воздух из Скандинавии сформировал аномально низким температурам по всей Европе. В Лапландии температура опустилась до 42 градусов мороза.

"Жертвами сильнейших морозов в Европе уже стали уже более двадцати человек", — сообщили СМИ.

По их данным, в Италии жертвами холодов стали семь человек, в основном, бездомные, а власти Болгарии власти сообщили о гибели трех беженцев, которые замерзли при переходе границы. Информация о смертельных случаях от холода поступила также из Чехии, Греции и России.

По данным синоптиков, холоднее всего сейчас в горах Лапландии — около 42 градусов мороза, в горных районах Баварии температура опустилась до минус 27 градусов, в некоторых регионах Польши температура воздуха упала за минус 20 градусов.

На Турцию и балканские страны обрушились снежные бури. В Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега, более 470 международных рейсов отменены в аэропорту Стамбула из-за снегопада.

 
Теги: Минск
 
 
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Жертвами морозов становятся в основном бездомные европейцы и беженцы из теплых регионов.

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