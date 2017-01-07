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Поезд столкнулся c "Ауди" под Любанью, водитель чудом остался жив

08.01.2017 15:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и дизеля-электропоезда произошло на железной дороге в Брестской области, сообщили в МЧС.

ДТП произошло в cубботу в 21:37 на железнодорожном переезде станции Любань (557-й км).

"В результате ДТП механические повреждения получил легковой автомобиль, водитель чудом не пострадал", — сообщили Sputnik в воскресенье в Брестском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отбуксировали "Ауди" с железной дороги на проезжую часть, после чего движение поездов было восстановлено.

Задержка дизеля №233, который следовал из Микашевичей в Лунинец, составила более часа, а пассажирский поезд №609 "Гомель-Гродно" был задержан почти на 40 минут.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Из-за ДТП на железнодорожном переезде станции Любань было задержано движение двух железнодорожных составов.

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