МИНСК, 8 янв — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и дизеля-электропоезда произошло на железной дороге в Брестской области, сообщили в МЧС.

ДТП произошло в cубботу в 21:37 на железнодорожном переезде станции Любань (557-й км).

"В результате ДТП механические повреждения получил легковой автомобиль, водитель чудом не пострадал", — сообщили Sputnik в воскресенье в Брестском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отбуксировали "Ауди" с железной дороги на проезжую часть, после чего движение поездов было восстановлено.

Задержка дизеля №233, который следовал из Микашевичей в Лунинец, составила более часа, а пассажирский поезд №609 "Гомель-Гродно" был задержан почти на 40 минут.