МИНСК, 8 янв — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Иерусалима выясняют обстоятельства теракта, совершенного сегодня в Иерусалиме, сообщили информагентства.

Неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.

Ссылаясь на предварительные данных полиции и медиков Израиля, СМИ сообщили, в четверо погибли, 15 пострадали при наезде грузовика на пешеходов.

Согласно версии правоохранительных органов, речь идет о намеренном нападении. "Это теракт", — заявили полицейские. По их словам, идет выяснение обстоятельств инцидента.

Это третий теракт за воскресенье. Ранее СМИ сообщили, что 8 января в Багдаде прогремели два взрыва, жертвами которых стали десятки человек.

Как сообщили информагентства, утром в воскресенье теракт произошел рядом с рынком в шиитском районе Джамила на востоке Багдада. Взорвалась начиненная взрывчаткой машина, погибли 13 человек, около 50 получили ранения. Ответственность взяли на себя боевики ИГ. Еще один теракт сегодня произошел на рынке рынок в другом шиитском районе Багдада. Взрыв устроил смертник при помощи пояса со взрывчаткой.