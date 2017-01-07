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Патриарх белорусской эмиграции Шукелойть умер в США на 102 году
08.01.2017 16:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Проживший более 70 лет в эмиграции уроженец Беларуси Антон Шукелойть умер в США на 102 году жизни, сообщили СМИ со ссылкой на представителей эмигрантских кругов в США.
В 2015 году 100-летие патриарха белорусской эмиграции широко отмечалось в Нью-Йорке при поддержке Белорусско-американского объединения в Нью-Джерси.
Шукелойть, иммигрировавший из страны в конце 1944 года, родился в 1915 году на территории современного Ошмянского района, окончил гуманитарный факультет Вильнюсского университета. После прихода советской власти работал учителем, был заведующим отделом народного образования и школьным инспектором-методистом Ошмянского района.
В годы нацистской оккупации работал в отделе просвещения и культуры Минской городской управы, был заведующим Белорусским историческим музеем. С лета 1944 года находился в эмиграции. В начале 1950 годов обосновался в США. Много лет был председателем Белорусско-американского объединения.
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В 2015 году его 100-летие широко отмечалось в Нью-Йорке.
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