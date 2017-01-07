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Елизавета II появилась на публике впервые после болезни

08.01.2017 16:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Впервые за несколько недель королева Великобритании Елизавета Вторая появилась на публике, передает РИА Новости.

Елизавета II появилась на публике впервые после болезни
© REUTERS Annie Leibovitz /Handout via REUTERS
Королева Великобритании Елизавета II отмечает 90-летие

Королева в темно-синем пальто и в шляпке в тон приехала в воскресенье на службу в церковь святой Марии Магдалины, расположенной неподалеку от поместья Сандрингем, в котором она и ее ближайшие родственники по традиции проводят зимние праздники. В этом году 90-летняя королева впервые почти за 30 лет пропустила рождественскую и новогоднюю службы из-за сильной простуды, что дало многим ее подданным повод для беспокойства.

Сегодняшнее появление королевы и ее цветущий вид развеяли опасения насчет состояния ее здоровья. От сильной простуды этой зимой страдал и супруг королевы принц Филип, однако он, несмотря на свои 95 лет, оправился от болезни быстрей и присутствовал на праздничных богослужениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Королева в темно-синем пальто и в шляпке в тон приехала на службу в церковь святой Марии Магдалины и развеяла опасения насчет ее здоровья.

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