МИНСК, 8 янв — Sputnik. Впервые за несколько недель королева Великобритании Елизавета Вторая появилась на публике, передает РИА Новости .



© REUTERS Annie Leibovitz /Handout via REUTERS Королева Великобритании Елизавета II отмечает 90-летие

Королева в темно-синем пальто и в шляпке в тон приехала в воскресенье на службу в церковь святой Марии Магдалины, расположенной неподалеку от поместья Сандрингем, в котором она и ее ближайшие родственники по традиции проводят зимние праздники. В этом году 90-летняя королева впервые почти за 30 лет пропустила рождественскую и новогоднюю службы из-за сильной простуды, что дало многим ее подданным повод для беспокойства.

Сегодняшнее появление королевы и ее цветущий вид развеяли опасения насчет состояния ее здоровья. От сильной простуды этой зимой страдал и супруг королевы принц Филип, однако он, несмотря на свои 95 лет, оправился от болезни быстрей и присутствовал на праздничных богослужениях.