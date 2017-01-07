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МЧС: еще три человека погибли от морозов в Беларуси
08.01.2017 17:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Белорусские спасатели сообщили еще о трех погибших в результате переохлаждения, все эти случаи произошли в Минской области, сообщили в МЧС.
"С начала года на территории Минской области получили обморожение более 30 человек, в том числе 1 ребенок. Погибли 3 человека", — сообщили Sputnik в воскресенье в Минском областном управлении МЧС.
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Случаи обморожений за минувшие сутки произошли в большей части районов Минской области.
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