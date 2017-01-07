МИНСК, 8 янв — Sputnik. Сотрудники московских правоохранительных органов не позволили провести в столичном метро акции "В метро без штанов", сообщили российские СМИ.

Тысячи людей по всему миру приняли сегодня участие в ежегодной акции "В метро без штанов", суть флешмоба — проехать в подземке в верхней одежде, но "без низа". Участники должны вести себя так, как будто ничего не происходит. Впервые флешмоб прошел в Нью-Йорке в 2002 году.



© REUTERS David W Cerny Акция "В метро без штанов" в Праге

Флешмоб под названием "В метро без штанов" в Москве не состоялся, так как сотрудники полиции задержали организатора акции Марка Веселого за несколько минут до ее начала на станции "Цветной бульвар", сообщили СМИ.

Его остановили полицейский, сопроводили в отделение полиции, составили административный прокол.

В минском метро флешмоб "В метро без штанов" никогда не проводили.