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Организатор акции "В метро без штанов" Веселый задержан в Москве
08.01.2017 17:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Сотрудники московских правоохранительных органов не позволили провести в столичном метро акции "В метро без штанов", сообщили российские СМИ.
Тысячи людей по всему миру приняли сегодня участие в ежегодной акции "В метро без штанов", суть флешмоба — проехать в подземке в верхней одежде, но "без низа". Участники должны вести себя так, как будто ничего не происходит. Впервые флешмоб прошел в Нью-Йорке в 2002 году.
© REUTERS David W Cerny
Акция "В метро без штанов" в Праге
Флешмоб под названием "В метро без штанов" в Москве не состоялся, так как сотрудники полиции задержали организатора акции Марка Веселого за несколько минут до ее начала на станции "Цветной бульвар", сообщили СМИ.
Его остановили полицейский, сопроводили в отделение полиции, составили административный прокол.
В минском метро флешмоб "В метро без штанов" никогда не проводили.
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Аномальные морозы не помешали провести в ряде европейских столиц акцию "В метро без штанов", в Минске пока такая акция не проводилась ни разу.
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