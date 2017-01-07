МИНСК, 8 янв — Sputnik. Прихожане, духовенство, представители светской власти простились с настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря игуменьей Василиcсой, ее похоронили на территории обители, предает корреспондент Sputnik в воскресенье.



© Sputnik / Марина Серебрякова Игуменью Василиcсу отпевал митрополит Павел

Сама церемония предания земле гроба с телом матушки Василиссы была недолгой из-за очень сильного мороза. На церемонии прощания присутствовал предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславлский Павел, который совершил отпевание усопшей. Для прощания с настоятельницей монастыря в деревню Барань приехали сотни человек со всей Беларуси.

Комментариев мало

В обители неохотно рассказывают о трагедии, которая произошла накануне рождественских праздников. "Для нас убийство матушки Василиссы — невосполнимая утрата, мы скорбим", — заявили корреспонденту Sputnik в монастыре.



© Sputnik / Марина Серебрякова Игуменью Василиссу похоронили в монастыре под Борисовом

Из других комментариев насельниц обители следовало, что есть определенный запрет на комментарии, касающиеся трагедии. Вместе с тем, из различных источников поступила информация о том, что 67-летней игуменье Василиссе было нанесено не менее 10 ножевых ранений, не совместимых с жизнью.



© Sputnik / Марина Серебрякова Сотни людей со всей Беларуси приехали проститься с убитой настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря матушкой Василиcсой

"Сложно говорить, была ли ссора паломницы с настоятельницей, либо это было спонтанное нападение. Сейчас идет следствие, мы не должны разглашать информацию, которая может составлять тайну следствия", — сказали корреспонденту Sputnik в монастыре. Также есть информация о том, что задержанная по подозрению в убийстве игуменьи является ее крестницей.



© Sputnik / Марина Серебрякова На отпевании игуменьи было много паломников

Местные жители были не более многословны. Несколько женщин, которые пришли на похороны настоятельницы, заявили о том, что люди, которые собирались в монастырь, чтобы получить еду и кров, были не самым приятным соседством. "Разные тут люди и хороших много, и тех, кого мы опасаемся", — сказала одна из жительниц деревни Барань о паломниках, которые проживают на подворье монастыря.

Священник: идет невидимая духовная брань

После убийства настоятельницы женского монастыря в Барани священники начали поднимать вопрос о мерах безопасности в обителях. Клирик минского Радосте-Скорбященского прихода протоиерей Алексий Климов сравнил убийство настоятельницы Василиссы с убийством трех монахов в Оптиной пустыне на Пасху в 1993 году. Он считает, что нужно поднять вопрос о соблюдении мер безопасности в монастырях.



© Sputnik / Марина Серебрякова В храме Cвято-Ксениевского монастыря

"Сразу вспомнилось, как в Оптиной пустыни на Пасху человек убил троих монахов", — заявил протоиерей Алексий порталу sobor.by .

По его словам, в духовном мире все поляризовано. "Где усиливается действие Божие, одновременно усиливается и действие темных сил. Нужно понимать, что идет невидимая духовная брань. И есть, к сожалению, раненые и убитые", — отметил священник.

Недавно он стал свидетелем того, как ни с того ни с сего на священника, который возвращался с причастия, с ненавистью набросилась женщина.

Священник отметил, нужно усилить бдительности и меры безопасности, особенно в монастырях.

"Нужно быть внимательными, бдительными. Я за более строгие меры в Церкви. Не должно быть разгильдяйства и вседозволенности. Должна быть система безопасности. Где скопление народа и напряженная обстановка, там должны быть специально обученные люди, которые будут наблюдать и пресекать возможные провокации", — сказал он.