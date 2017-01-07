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Игуменью Василиcсу отпевал митрополит Павел

08.01.2017 14:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх Беларуси совершил отпевание убитой настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря игуменьи Василиcсы, передает корреспондент Sputnik в воскресенье из деревни Барань Борисовского района Минской области, где расположена женская обитель.

Игуменью Василиcсу отпевал митрополит Павел
© Sputnik / Марина Серебрякова
Павел отпевает игуменью Василиссу

Убитую настоятельницу Свято-Ксениевкого монастыря хоронят сегодня рядом с храмом. На похороны игуменьи приехали сотни паломников со всей Беларуси. Церковь, в которой шло отпевание, не смогла вместить всех желающих. Проститься с настоятельницей прибыли — духовенство, прихожане, представители власти.

 

На улице стоит мороз более 25 градусов, МЧС и красный Крест возле храма развернули палатки с горячей пищей и питьем.

Игуменью Василиcсу отпевал митрополит Павел
© Sputnik / Марина Серебрякова
Сотни людей со всей Беларуси приехали проститься с убитой настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря матушкой Василиcсой

Игуменья Василисса была убита в ночь с 5 на 6 января, по подозрению в связи с убийством игуменьи задержана женщина. СК возбудил уголовное дело, подозреваемая, которую приютили в монастыре, отправлена к медикам для прохождения экспертизы на вменяемость. 67-летней матушке Василиссе было нанесено около 10 ножевых ранений. В ряде СМИ появилась информация, о том, что подозреваемая была крестной дочерью игуменьи Василиссы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотни людей со всей Беларуси приехали проститься с убитой настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря матушкой Василиcсой.

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