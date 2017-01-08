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Бразилия: в ходе новых столкновений погибли четверо заключенных

09.01.2017 07:34 — ЧП | Tut.by  
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По меньшей мере четверо заключенных погибли в ходе новых столкновений между членами соперничающих преступных группировок в тюрьме бразильского города Манаус.


Работник копает могилы для погибших в ходе тюремного бунта на кладбище Таруман, Манаус, Бразилия. 4 января 2017 года. Фото: Reuters

Власти штата Амазонас сообщили, что трое из жертв столкновений в тюрьме «Видал Пессон», расположенной в центре Манауса, были обезглавлены, один задушен.

Всего за минувшую неделю в тюрьмах Бразилии погибли около 100 заключенных.

Тюрьма «Видал Пессон» была открыта для того, чтобы разместить часть заключенных из тюремного комплекса «Анисио Жобим» в Манаусе, где неделю назад в ходе 17-часового бунта погибли 56 человек.

87 заключенным удалось бежать, однако 40 из них уже пойманы и водворены на прежнее место, сообщают местные власти.

В пятницу в соседнем штате Рорайма в ходе беспорядков в тюрьме погибли 33 человека. У нескольких человек также были отрезаны головы.

Бразилия занимает четвертое место в мире по числу заключенных — после США, Китая и России. Всего в тюрьмах страны содержатся около 600 тысяч человек.

Как утверждают правозащитники, многие тюрьмы фактически контролируются преступными группировками.

 
 
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По меньшей мере четверо заключенных погибли в ходе новых столкновений между членами соперничающих преступных группировок в тюрьме бразильского города Манаус.

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