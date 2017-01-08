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Бразилия: в ходе новых столкновений погибли четверо заключенных
По меньшей мере четверо заключенных погибли в ходе новых столкновений между членами соперничающих преступных группировок в тюрьме бразильского города Манаус.
Власти штата Амазонас сообщили, что трое из жертв столкновений в тюрьме «Видал Пессон», расположенной в центре Манауса, были обезглавлены, один задушен.
Всего за минувшую неделю в тюрьмах Бразилии погибли около 100 заключенных.
Тюрьма «Видал Пессон» была открыта для того, чтобы разместить часть заключенных из тюремного комплекса «Анисио Жобим» в Манаусе, где неделю назад в ходе 17-часового бунта
87 заключенным удалось бежать, однако 40 из них уже пойманы и водворены на прежнее место, сообщают местные власти.
В пятницу в соседнем штате Рорайма в ходе беспорядков в тюрьме погибли
Бразилия занимает четвертое место в мире по числу заключенных — после США, Китая и России. Всего в тюрьмах страны содержатся около 600 тысяч человек.
Как утверждают правозащитники, многие тюрьмы фактически контролируются преступными группировками.
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По меньшей мере четверо заключенных погибли в ходе новых столкновений между членами соперничающих преступных группировок в тюрьме бразильского города Манаус.
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Архив (ЧП)
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