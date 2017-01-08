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За сутки на пожарах в Беларуси погибли 10 человек

09.01.2017 08:38 — ЧП | Tut.by  
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За дежурные сутки в Беларуси произошло 40 пожаров, в результате которых погибли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Больше всего за сутки погибло людей в Гомельской области — три человека. В Могилевской и Минской областях — по два человека, по одному погиьшему — в Брестской и Витебской областях, а также в Минске.

Всего с начала года при пожарах погибли 38 человек. За аналогичный период прошлого года — 32 человека.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего с начала года при пожарах погибли 38 человек. За аналогичный период прошлого года - 32 человека.

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