﻿ Сын Леха Валенсы Пшемыслав найден мертвым в квартире в Гданьске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сын Леха Валенсы Пшемыслав найден мертвым в квартире в Гданьске

09.01.2017 08:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав был найден мертвым в собственной квартире в Гданьске, передает польский телеканал TVN24.

Сын Леха Валенсы Пшемыслав найден мертвым в квартире в Гданьске
© Sputnik/ Роман Шантар
Внук Леха Валенсы подозревается в покушении на убийство девушки

Тело 43-летнего Пшемыслава накануне вечером обнаружил его сын, он вызвал медиков, которые и констатировали смерть. По информации телеканала, на теле мужчины не обнаружено повреждений, по предварительной информации, смерть от рук третьих лиц пока исключается.

На месте работают представители полиции и прокуратуры, опрашиваются соседи и родные умершего.

Пшемыслав — третий сын Леха Валенсы, всего у бывшего лидера "Солидарности" и его супруги Дануты четверо сыновей и четыре дочери.

Пшемыслав Валенса, как отмечает телеканал, имел проблемы с алкоголем и неоднократно попадал в ДТП, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. 11 лет назад он был приговорен к году и девяти месяцам тюрьмы условно, второй раз получил год условно в 2003 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительные данные расследования указывают на то, что к смерти сына Валенсы не причастны третьи лица.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Теракт в Иерусалиме: новые подробности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика