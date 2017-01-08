МИНСК, 9 янв — Sputnik. Сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав был найден мертвым в собственной квартире в Гданьске, передает польский телеканал TVN24 .



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Тело 43-летнего Пшемыслава накануне вечером обнаружил его сын, он вызвал медиков, которые и констатировали смерть. По информации телеканала, на теле мужчины не обнаружено повреждений, по предварительной информации, смерть от рук третьих лиц пока исключается.

На месте работают представители полиции и прокуратуры, опрашиваются соседи и родные умершего.

Пшемыслав — третий сын Леха Валенсы, всего у бывшего лидера "Солидарности" и его супруги Дануты четверо сыновей и четыре дочери.

Пшемыслав Валенса, как отмечает телеканал, имел проблемы с алкоголем и неоднократно попадал в ДТП, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. 11 лет назад он был приговорен к году и девяти месяцам тюрьмы условно, второй раз получил год условно в 2003 году.