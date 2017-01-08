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Теракт в Иерусалиме: новые подробности
09.01.2017 08:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
В воскресенье грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали. Среди погибших три женщины и один мужчина. Три жертвы были кадетами.
Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции. На фотографиях с места события, опубликованных местными СМИ, видно, что на грузовике осталось множество отверстий от пуль.
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
Руководство Израиля также заявило о возможных связях атаковавшего с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). По данным полиции, террористом оказался 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер. Израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники сообщили, что нападавший ранее отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти уже провели обыск в его доме.
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