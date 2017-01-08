На дороге в Щучинском районе было найдено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о том, что на дороге Щучин — Демброво, вблизи деревни Долгая в Щучинском районе, было найдено тело, поступило спасателям 8 января в 10.37.

Погибшим оказался 57-летний мужчина.

По результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате общего переохлаждения.