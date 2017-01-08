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На дороге в Щучинском районе насмерть замерз 57-летний мужчина

09.01.2017 08:47 — ЧП | Tut.by  
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На дороге в Щучинском районе было найдено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о том, что на дороге Щучин — Демброво, вблизи деревни Долгая в Щучинском районе, было найдено тело, поступило спасателям 8 января в 10.37.

Погибшим оказался 57-летний мужчина.

По результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате общего переохлаждения.

 
 
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По результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате общего переохлаждения.

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