|
На дороге в Щучинском районе насмерть замерз 57-летний мужчина
На дороге в Щучинском районе было найдено тело мужчины. Об этом
Сообщение о том, что на дороге Щучин — Демброво, вблизи деревни Долгая в Щучинском районе, было найдено тело, поступило спасателям 8 января в 10.37.
Погибшим оказался 57-летний мужчина.
По результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате общего переохлаждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате общего переохлаждения.
|
Архив (ЧП)
Комментарии