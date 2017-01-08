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Отопительный котел взорвался в доме в Любани
09.01.2017 09:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв – Sputnik. Отопительный котел взорвался в жилом доме в Любани (Минская область), в результате ЧП никто не пострадал, помещение котельной уничтожено, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.
Инцидент произошел накануне в доме, расположенном на улице М. Горького в районном центре.
"В 16:34 поступило сообщение о разрыве отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной жилого дома. В результате разрыва произошло обрушение кирпичной стены, уничтожены помещение котельной и котел", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что при взрыве никто не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего.
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При взрыве никто не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего.
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