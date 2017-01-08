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Отопительный котел взорвался в доме в Любани

09.01.2017 09:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв – Sputnik. Отопительный котел взорвался в жилом доме в Любани (Минская область), в результате ЧП никто не пострадал, помещение котельной уничтожено, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.

Отопительный котел взорвался в доме в Любани
© Фото: МЧС Беларуси
Разрушенный взрывом котла дом под Смолевичами непригоден для жизни

Инцидент произошел накануне в доме, расположенном на улице М. Горького в районном центре. 

"В 16:34 поступило сообщение о разрыве отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной жилого дома. В результате разрыва произошло обрушение кирпичной стены, уничтожены помещение котельной и котел", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что при взрыве никто не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего. 

 
Теги: Минск
 
 
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При взрыве никто не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего.

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