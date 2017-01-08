МИНСК, 9 янв — Sputnik. Спасатели сообщили об очередной жертве аномальных холодов: в Щучинском районе на дороге обнаружен мертвый мужчина, сообщили в МЧС.

Накануне появилась информация о трех случая гибели от мороза в Минской области и одном случае — в Бобруйске.

"Утром 8 января спасатели Гродненского областного управления МЧС получили сведения, что на автодороге Щучин — Демброво у деревни Долгая нашли тело 56-летнего мужчины", — сообщили Sputnik в понедельник в МЧС.

Экспертиза установила, что мужчина умер от общего переохлаждения.