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Житель Щучинского района замерз на дороге
09.01.2017 09:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Спасатели сообщили об очередной жертве аномальных холодов: в Щучинском районе на дороге обнаружен мертвый мужчина, сообщили в МЧС.
Накануне появилась информация о трех случая гибели от мороза в Минской области и одном случае — в Бобруйске.
"Утром 8 января спасатели Гродненского областного управления МЧС получили сведения, что на автодороге Щучин — Демброво у деревни Долгая нашли тело 56-летнего мужчины", — сообщили Sputnik в понедельник в МЧС.
Экспертиза установила, что мужчина умер от общего переохлаждения.
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Эксперты установили, что смерть 56-летнего мужчины наступила в результате переохлаждения организма.
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