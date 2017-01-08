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Водитель Слуцкого лесхоза обгорел, разогревая канистру с соляркой
09.01.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв – Sputnik. Работник ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" получил тяжелые ожоги во время разогревания канистры с дизельным топливом, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.
© Sputnik Евгений Епанчинцев
Инцидент в деревне Хожево произошел накануне, на территории частного домовладения.
В 13:50 поступило сообщение о госпитализации с ожогами 1-2 степени водителя ГЛХУ "Слуцкий лесхоз", полученными в результате вспышки паров легковоспламеняющейся жидкости", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что 35-летний мужчина был травмирован во время разогревания канистры с дизельным топливом.
По информации МЧС, водитель получил ожоги около 40% тела.
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Мужчину с ожогами 1 и 2 степени около 40% тела доставили в учреждение здравоохранения.
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