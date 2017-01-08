МИНСК, 9 янв – Sputnik. Работник ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" получил тяжелые ожоги во время разогревания канистры с дизельным топливом, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.

Инцидент в деревне Хожево произошел накануне, на территории частного домовладения.

В 13:50 поступило сообщение о госпитализации с ожогами 1-2 степени водителя ГЛХУ "Слуцкий лесхоз", полученными в результате вспышки паров легковоспламеняющейся жидкости", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что 35-летний мужчина был травмирован во время разогревания канистры с дизельным топливом.

По информации МЧС, водитель получил ожоги около 40% тела.