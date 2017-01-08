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Более 28 килограммов марихуаны обнаружено в тайнике у витебчанина

09.01.2017 10:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Сотрудники наркоконтроля обнаружили в тайнике возле деревни Старинцы (Витебский район) 28483 грамма высушенной марихуаны, сообщили Sputnik в понедельник в УВД региона.

Правоохранителями в ходе оперативных мероприятий было установлено, что тайник принадлежит жителю Витебска 1989 года рождения, неработающему.

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 328 (Незаконный оборот наркотиков) Уголовного кодекса Беларуси.

Ранее прокуратура Витебского района объявила благодарность учащимся Октябрьской средней школы, которые обнаружили тайник с психотропами и сообщили об этом в милицию.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В отношении жителя Витебска, хранившего "криминальный урожай", возбуждено уголовное дело.

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