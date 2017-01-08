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Пожар из-за свечи в Минске: 1 человек погиб, 14 эвакуированы

09.01.2017 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв – Sputnik. Пожилая женщина погибла в результате пожара в квартире в Минске, который, по предварительным данным, произошел из-за оставленной без присмотра свечки, сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС.

Пожар из-за свечи в Минске: 1 человек погиб, 14 эвакуированы
© Фото: pexels.com
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Информация о возгорании в 9-этажном доме, расположенном на улице Беломорской в столице, поступило в МЧС в 02:47 понедельника.

"Горело имущество в жилой комнате трехкомнатной квартиры, расположенной на седьмом этаже. В ходе тушения в бессознательном состоянии была обнаружена 78-летняя хозяйка квартиры", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что медики бригады скорой помощи после реанимационных мероприятий в 03:30 констатировали ее смерть. Сотрудники МЧС из вышерасположенных квартир спасли двоих пенсионеров, а также эвакуировали 14 человек. 

В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версии возникновения возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем погибшей – оставленная без присмотра зажженная свеча. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники МЧС передали женщину, обнаруженную в горящей квартире, медикам, однако медики не смогли реанимировать пострадавшую.

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