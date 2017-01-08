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Житель Слуцкого района получил сильные ожоги, пытаясь разогреть канистру с соляркой

09.01.2017 10:28 — ЧП | Tut.by  
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Житель Слуцкго района получил сильные ожоги, пытаясь разогреть канистру c дизельным топливом. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел днем 8 января. 34-летний водитель ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» стал разогревать канистру с дизтопливом на территории частного домовладения в деревне Хорошево. В результате произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости.

С ожогами I и II степени 40% тела мужчина был доставлен в больницу.

 
 
Ссылка на источник 24
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С ожогами I и II степени 40% тела мужчина был доставлен в больницу.

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