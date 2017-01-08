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Житель Слуцкого района получил сильные ожоги, пытаясь разогреть канистру с соляркой
Житель Слуцкго района получил сильные ожоги, пытаясь разогреть канистру c дизельным топливом. Об этом
Инцидент произошел днем 8 января. 34-летний водитель ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» стал разогревать канистру с дизтопливом на территории частного домовладения в деревне Хорошево. В результате произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости.
С ожогами I и II степени 40% тела мужчина был доставлен в больницу.
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С ожогами I и II степени 40% тела мужчина был доставлен в больницу.
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Архив (ЧП)
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