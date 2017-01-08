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Житель Щучинского района решил сжечь мать в отместку за выпитую водку

09.01.2017 12:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв – Sputnik. Пожилая женщина получила ожоги в результате пожара в квартире в Щучинском районе – ее кровать поджег сын, который решил отомстить за выпитое пенсионеркой спиртное, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Житель Щучинского района решил сжечь мать в отместку за выпитую водку
© Фото: МЧС Беларуси
Сельчанин после ссоры с женой запер ее в сарае и поджег

Инцидент произошел 8 января в агрогородке Рожанка после употребления сельчанами алкоголя.

"Мужчина распивал спиртное со своей 78-летней матерью и ее подругой. Позже он пошел спать, а когда проснулся, увидел, что мать, лежа на кровати, пила его алкоголь. Это взбесило сына, он схватил спички и поджег ее кровать", – сказали в УВД.

В милиции уточнили, что после этого 49-летний сын снова отправился спать в другую комнату и позже проснулся от дыма. Он вынес пострадавшую на улицу. 

По данным Гродненского областного УМЧС пенсионерка с ожогами (1-4 степени) ног и предплечья (15% тела) была госпитализирована.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжких телесных повреждений).

 
Теги: Минск
 
 
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Пенсионерка выжила и с ожогами 15% тела была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

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