|
Из-за пожара в столичной квартире погибла пенсионерка. Еще двоих спасли сотрудники МЧС
Ночью 9 января примерно в 02.47 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Беломорская, 5, в Минске. В результате инцидента погибла 77-летняя хозяйка жилища. Еще двоих пенсионеров из квартиры этажом выше спасли. Об этом
Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на седьмом этаже. Произошло возгорание имущества на площади 12 квадратных метров. Прибывшие спасатели нашли 77-летнюю хозяйку квартиры в бессознательном состоянии. Позже она умерла.
Из вышерасположенной квартиры работники МЧС при помощи специальных масок спасли двух пенсионеров. Еще 14 жильцов эвакуировали.
Причина пожара устанавливается. Вероятно, всему виной оставленная без присмотра зажженная свеча или короткое замыкание электропроводки в комнате.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероятно, всему виной стала оставленная без присмотра зажженная свеча или короткое замыкание электропроводки в комнате.
|
Архив (ЧП)
Комментарии