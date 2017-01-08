﻿ Из-за пожара в столичной квартире погибла пенсионерка. Еще двоих спасли сотрудники МЧС. 21.by
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Из-за пожара в столичной квартире погибла пенсионерка. Еще двоих спасли сотрудники МЧС

09.01.2017 12:41 — ЧП | Tut.by  
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Ночью 9 января примерно в 02.47 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Беломорская, 5, в Минске. В результате инцидента погибла 77-летняя хозяйка жилища. Еще двоих пенсионеров из квартиры этажом выше спасли. Об этом сообщает Минское городское управление МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на седьмом этаже. Произошло возгорание имущества на площади 12 квадратных метров. Прибывшие спасатели нашли 77-летнюю хозяйку квартиры в бессознательном состоянии. Позже она умерла.

Из вышерасположенной квартиры работники МЧС при помощи специальных масок спасли двух пенсионеров. Еще 14 жильцов эвакуировали.

Причина пожара устанавливается. Вероятно, всему виной оставленная без присмотра зажженная свеча или короткое замыкание электропроводки в комнате.

 
Теги: Минск
 
 
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Вероятно, всему виной стала оставленная без присмотра зажженная свеча или короткое замыкание электропроводки в комнате.

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