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Авария с маршруткой в Бресте: пострадали 2 пассажира

09.01.2017 12:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв – Sputnik. Два пассажира маршрутного такси пострадали в результате аварии в Бресте – в микроавтобус врезался легковой автомобиль, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария с маршруткой в Бресте: пострадали 2 пассажира
© Sputnik Евгений Одиноков
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ДТП произошло 6 января около 16:35 на пересечении улиц Московской и Советской Конституции областного центра.

"По предварительной информации, 44-летний брестчанин, управляя автомобилем Peugeot 406, допустил столкновение с автомобилем маршрутного такси Mercedes", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в момент аварии микроавтобус поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пассажиры маршрутки – две жительницы Бреста (22 и 45 лет) – получили ранения и были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В момент аварии микроавтобус поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.

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