МИНСК, 9 янв — Sputnik. Экипаж ГАИ задержал в Минске пьяного мужчину, который на автомобиле клиентки врезался в припаркованный автомобиль, протаранил два светофора и дорожный знак, сообщила Sputnik представитель ГАИ Фрунзенского района столицы Алена Волчек.

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Бресте" title="Авария в Бресте" class=""> © Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Авария с маршруткой в Бресте: пострадали 2 пассажира

Инцидент произошел в ночь на минувшее воскресенье. Сотрудник одной из автомоек на Mercedes, принадлежащий одной из клиенток, двигаясь по улице Неманской, не справившись с управлением, врезался в два светофора, а затем в дорожный знак.

"До этого он ударил припаркованную Mazda", — рассказала представитель ГАИ.

Она отметила, что после того, как 25-летнего водителя задержали, он пытался убедить инспекторов, что он был пассажиром в автомобиле, а водитель сбежал.

По предварительным данным, медосвидетельствование показало наличие в крови у задержанного два промилле алкоголя. Кроме того выяснилось, что молодой человек в 2015 году был лишен водительских прав за пьяную езду.