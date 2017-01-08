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Пьяный автомойщик на чужом Mercedes снес два светофора и знак
09.01.2017 13:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Экипаж ГАИ задержал в Минске пьяного мужчину, который на автомобиле клиентки врезался в припаркованный автомобиль, протаранил два светофора и дорожный знак, сообщила Sputnik представитель ГАИ Фрунзенского района столицы Алена Волчек.
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© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Инцидент произошел в ночь на минувшее воскресенье. Сотрудник одной из автомоек на Mercedes, принадлежащий одной из клиенток, двигаясь по улице Неманской, не справившись с управлением, врезался в два светофора, а затем в дорожный знак.
"До этого он ударил припаркованную Mazda", — рассказала представитель ГАИ.
Она отметила, что после того, как 25-летнего водителя задержали, он пытался убедить инспекторов, что он был пассажиром в автомобиле, а водитель сбежал.
По предварительным данным, медосвидетельствование показало наличие в крови у задержанного два промилле алкоголя. Кроме того выяснилось, что молодой человек в 2015 году был лишен водительских прав за пьяную езду.
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Молодой человек рассказал инспекторам, что он ехал на пассажирском сиденье, а водитель скрылся с места ДТП.
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