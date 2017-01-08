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В Дзержинском районе воры унесли из квартиры 17 книг - им грозит до 4 лет лишения свободы
В ночь на 30 декабря неизвестные сорвали навесной замок в квартире дома по улице Школьной в деревне Наследники (Дзержинский район). Выбор воров, по нынешним меркам, удивил: пропали только книги. Подробности
Из квартиры пропали 17 книг. Вскоре задержали подозреваемых: двух безработных парней возрастом по 22 года из соседнего поселка Путчино.
Ущерб оценили в 150 рублей, похищенное уже изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража). Санкция статьи — от исправительных работ сроком до 2 лет и вплоть до лишения свободы на 4 года.
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Инцидент произошел на улице Школьной в деревне Наследники.
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Архив (ЧП)
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