В ночь на 30 декабря неизвестные сорвали навесной замок в квартире дома по улице Школьной в деревне Наследники (Дзержинский район). Выбор воров, по нынешним меркам, удивил: пропали только книги. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

Из квартиры пропали 17 книг. Вскоре задержали подозреваемых: двух безработных парней возрастом по 22 года из соседнего поселка Путчино.

Ущерб оценили в 150 рублей, похищенное уже изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража). Санкция статьи — от исправительных работ сроком до 2 лет и вплоть до лишения свободы на 4 года.