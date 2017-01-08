МИНСК, 9 янв – Sputnik. Грузовой автомобиль МАЗ, перевозивший молоко, перевернулся в Гродненском районе после столкновения с Volkswagen Passat B4, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 9 января около 08:30 на 119-м километре автодороги Р-41 (Слоним — Мосты — Скидель — Поречье) вблизи деревни Лозы.

"Было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Passat B4 и МАЗ. От столкновения грузовой автомобиль, перевозивший молоко, оказался в кювете, а содержимое цистерны частично вытекло", – сказали в ГАИ.

В инспекции уточнили, что в аварии никто из водителей и пассажиров серьезно не пострадал.

В настоящее время сотрудники ГАИ изучают действия участников ДТП, виновник аварии будет установлен в результате проверки.