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ДТП под Гродно: МАЗ с молоком перевернулся после столкновения с VW
09.01.2017 14:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв – Sputnik. Грузовой автомобиль МАЗ, перевозивший молоко, перевернулся в Гродненском районе после столкновения с Volkswagen Passat B4, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 9 января около 08:30 на 119-м километре автодороги Р-41 (Слоним — Мосты — Скидель — Поречье) вблизи деревни Лозы.
"Было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Passat B4 и МАЗ. От столкновения грузовой автомобиль, перевозивший молоко, оказался в кювете, а содержимое цистерны частично вытекло", – сказали в ГАИ.
В инспекции уточнили, что в аварии никто из водителей и пассажиров серьезно не пострадал.
В настоящее время сотрудники ГАИ изучают действия участников ДТП, виновник аварии будет установлен в результате проверки.
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От удара грузовик с двумя цистернами оказался в кювете, молоко, которое он перевозил, частично вытекло.
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