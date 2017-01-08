﻿ Студенты языковых курсов из Бангладеш сбежали из БГЭУ в Европу. 21.by
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Студенты языковых курсов из Бангладеш сбежали из БГЭУ в Европу

09.01.2017 14:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Студенты из Бангладеш, находящиеся на подготовительных курсах в Белорусском государственном экономическом университете, пропали, данную информацию подтвердили Sputnik в пресс-службе вуза.

Информация об исчезновении студентов появилась в социальных сетях на выходных — звучало число до 200 пропавших иностранцев.

"На подготовительное отделение БГЭУ на 2016/17 учебные годы было принято 48 граждан Бангладеш. Не смотря на соблюдение университетом всех условий договора, по непонятным причинам 24 человека покинули места регистрации", — сообщила пресс-секретарь вуза Вера Слиж.

Представитель университета заявила, что об исчезновении гостей из Бангладеш проинформированы отделы по гражданству и миграции Заводского и Ленинского РУВД.

Известно также, что бангладешцы изучали в Минске русский язык перед поступлением в БГЭУ. Их сокурсники ничего не говорят о том, куда пропали 24 человека, однако уже появились слухи о том, что они поехали в страны Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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В интернете появлялась информация, что пропали 200 студентов, однако в вузе заверяют: всего 24.

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