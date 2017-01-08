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Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет в Полоцком районе
09.01.2017 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв – Sputnik. Рейсовый автобус, в котором находились пассажиры, съехал в кювет в Полоцком районе, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.
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© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Авария произошла в понедельник днем вблизи деревни Ропно.
Как сообщают интернет-пользователи рейсовый автобус маршрута №10 "Полоцк – Новополоцк", в котором находились пассажиры, съехал во время движения сначала на обочину, а затем в кювет. По предварительной информации, в результате ДТП никто из ехавших в МАЗе людей не пострадал.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Движение автомобилей на участке затруднено.
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По предварительной информации, в результате ДТП никто из ехавших в МАЗе людей не пострадал.
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