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Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет в Полоцком районе

09.01.2017 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв – Sputnik. Рейсовый автобус, в котором находились пассажиры, съехал в кювет в Полоцком районе, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

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© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Авария с маршруткой в Бресте: пострадали 2 пассажира

Авария произошла в понедельник днем вблизи деревни Ропно.

Как сообщают интернет-пользователи рейсовый автобус маршрута №10 "Полоцк – Новополоцк", в котором находились пассажиры, съехал во время движения сначала на обочину, а затем в кювет. По предварительной информации, в результате ДТП никто из ехавших в МАЗе людей не пострадал.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Движение автомобилей на участке затруднено.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По предварительной информации, в результате ДТП никто из ехавших в МАЗе людей не пострадал.

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