МИНСК, 9 янв – Sputnik. Рейсовый автобус, в котором находились пассажиры, съехал в кювет в Полоцком районе, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

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Бресте" title="Авария в Бресте" class=""> © Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Авария с маршруткой в Бресте: пострадали 2 пассажира

Авария произошла в понедельник днем вблизи деревни Ропно.

Как сообщают интернет-пользователи рейсовый автобус маршрута №10 "Полоцк – Новополоцк", в котором находились пассажиры, съехал во время движения сначала на обочину, а затем в кювет. По предварительной информации, в результате ДТП никто из ехавших в МАЗе людей не пострадал.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Движение автомобилей на участке затруднено.