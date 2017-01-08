Студент 4-го курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ умер в университете. Парню неожиданно стало плохо по дороге в деканат.

Информацию о происшествии порталу TUT.BY подтвердили в руководстве факультета, но отказались давать какие-либо комментарии. Инцидент произошел в пятницу, 6 января.

По словам студентов, парень направлялся за документами в деканат, когда ему стало плохо. На помощь подоспели вахтеры, они вызвали скорую. Прибывшая реанимационная бригада не смогла его спасти.

По неофициальной информации, ранее у студента были некоторые проблемы со здоровьем. Точное заключение о причинах смерти дадут эксперты.