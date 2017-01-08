﻿ Студенту 4-курснику стало плохо в университете. Парень умер. 21.by
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Студенту 4-курснику стало плохо в университете. Парень умер

09.01.2017 17:31 — ЧП | Tut.by  
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Студент 4-го курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ умер в университете. Парню неожиданно стало плохо по дороге в деканат.

Информацию о происшествии порталу TUT.BY подтвердили в руководстве факультета, но отказались давать какие-либо комментарии. Инцидент произошел в пятницу, 6 января.

По словам студентов, парень направлялся за документами в деканат, когда ему стало плохо. На помощь подоспели вахтеры, они вызвали скорую. Прибывшая реанимационная бригада не смогла его спасти.

По неофициальной информации, ранее у студента были некоторые проблемы со здоровьем. Точное заключение о причинах смерти дадут эксперты.

 
 
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По неофициальной информации, ранее у парня были некоторые проблемы со здоровьем. Не исключено, что это было причиной - точное заключение дадут эксперты.

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