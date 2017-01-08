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Студенту 4-курснику стало плохо в университете. Парень умер
Студент 4-го курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ умер в университете. Парню неожиданно стало плохо по дороге в деканат.
Информацию о происшествии порталу TUT.BY подтвердили в руководстве факультета, но отказались давать какие-либо комментарии. Инцидент произошел в пятницу, 6 января.
По словам студентов, парень направлялся за документами в деканат, когда ему стало плохо. На помощь подоспели вахтеры, они вызвали скорую. Прибывшая реанимационная бригада не смогла его спасти.
По неофициальной информации, ранее у студента были некоторые проблемы со здоровьем. Точное заключение о причинах смерти дадут эксперты.
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По неофициальной информации, ранее у парня были некоторые проблемы со здоровьем. Не исключено, что это было причиной - точное заключение дадут эксперты.
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Архив (ЧП)
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