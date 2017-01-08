Из-за 10-рублевого долга в Могилеве знакомый должницы устроил поножовщину в компании из шести человек. Во время разборки были ранены трое, сказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

Могилевчанка взяла в долг у знакомого 10 рублей. 6 января кредитор, житель Быховского района, позвонил ей и спросил, не хочет ли она вернуть долг. Женщина позвонила знакомому и попросила уладить дела с кредитором.

Знакомый должницы, 25-летний безработный могилевчанин, предложил кредитору встретиться, и, получив согласие, взял с собой на встречу нож и друга. Житель Быховского района также пришел на улицу Челюскинцев не один — с четырьмя друзьями.

Договориться мужчины не смогли, и в какой-то момент знакомый должницы набросился на противника с ножом. Кредитор отделался несерьезной раной, а двое его друзей получили тяжелые колото-резаные ранения и сейчас находятся в больнице.

Следствие устанавливает все детали происшествия. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.