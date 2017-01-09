9 января поступило сообщение о минировании школы в Борисове. Сообщение оказалось ложным, но эвакуация учеников и учителей проводилась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о минировании средней школы № 16 в Борисове поступило 9 января, в 14.58. Руководство школы, согласно регламенту, вывело из здания 293 ученика и 50 преподавателей. После проведенного обследования взрывоопасные предметы не обнаружены.

Напомним, это уже второй случай за последние полгода «минирования» школы № 16 в Борисове. Предыдущий инцидент произошел 8 июля 2016 года во время школьных каникул. Тогда пришлось эвакуировать более тридцати учеников летнего школьного лагеря в возрасте от 6 до 10 лет.

В правоохранительных органах предупреждают об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об опасности — ст. 340 Уголовного кодекса. Санкции по этой статье предусматривают до 7 лет лишения свободы. Помимо этого, лицо, признанное виновным в совершении подобного преступления, обязано возместить все затраты.

Также напомним о случае в Молодечно. В 2013 году в 11 школ города по почте поступили письма , содержание которых представляло требование о необходимости перевода 10 000 долларов на конкретный электронный кошелек, иначе взорвется бомба и погибнут дети. Злоумышленник был найден, суд приговорил его к 4 годам колонии усиленного режима.