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ГАИ: в Брестской области предупредили ушачскую трагедию с маршруткой

10.01.2017 08:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Сотрудники ДПС "Буг" выявили нарушение перевозки крупногабаритного груза, что могло привести к трагедии, аналогичной случившейся на прошлой неделе в Ушачском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ГАИ: в Брестской области предупредили ушачскую трагедию с маршруткой
© Фото: УВД Витебского облисполкома
Водитель разбитого под Ушачами буса: бульдозер увидел за секунду до ДТП

Резонансное ДТП под Ушачами произошло 5 января – маршрутное такси Mercedes зацепило ковш стоящего на автоплатформе бульдозера, в результате восемь пассажиров автобуса оказались в больнице, один человек погиб. Впоследствии было установлено, что транспортировка техники осуществлялась с нарушениями, по факту было возбуждено уголовное дело.

"Аналогичная трагедия могла произойти и в Брестской области: 6 января 50-летний водитель, управляя седельным тягачом МАЗ с прицепом, ехал в деревне Бездежь, Дрогичинского района без специального разрешения", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что тягач, как и в Ушачском районе, перевозил бульдозер, ковш которого так же выступал за пределы платформы.

По информации инспекции, на водителя был согласен протокол по ст. 18.43. КоАП, сотрудники ГАИ сопроводили тягач с грузом на территорию ближайшего мехдвора, где МАЗ был разгружен.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГАИ сопроводили тягач с грузом на территорию ближайшего мехдвора, где МАЗ был разгружен.

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