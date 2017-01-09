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ГАИ: в Брестской области предупредили ушачскую трагедию с маршруткой
10.01.2017 08:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Сотрудники ДПС "Буг" выявили нарушение перевозки крупногабаритного груза, что могло привести к трагедии, аналогичной случившейся на прошлой неделе в Ушачском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Резонансное ДТП под Ушачами произошло 5 января – маршрутное такси Mercedes
"Аналогичная трагедия могла произойти и в Брестской области: 6 января 50-летний водитель, управляя седельным тягачом МАЗ с прицепом, ехал в деревне Бездежь, Дрогичинского района без специального разрешения", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что тягач, как и в Ушачском районе, перевозил бульдозер, ковш которого так же выступал за пределы платформы.
По информации инспекции, на водителя был согласен протокол по ст. 18.43. КоАП, сотрудники ГАИ сопроводили тягач с грузом на территорию ближайшего мехдвора, где МАЗ был разгружен.
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Сотрудники ГАИ сопроводили тягач с грузом на территорию ближайшего мехдвора, где МАЗ был разгружен.
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