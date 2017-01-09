МИНСК, 10 янв – Sputnik. Более 340 человек было эвакуировано из школы №16 в Борисове из-за анонимного звонка о находящемся в учреждении образования взрывном устройстве, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Инцидент произошел накануне: сообщение неизвестного о минировании здания ГУО "Средняя школа №16", расположенного на улице Госпитальной в райцентре, поступило в 14:58.

"Руководством учреждения из здания эвакуированы 293 ребенка и 50 человек преподавательского состава", – сказали в МЧС.

В управлении также проинформировали, что после проведенного сотрудниками правоохранительных органов и саперами обследования взрывоопасные предметы в школе обнаружены не были.

В настоящее время милиция проводит по факту ложного сообщения об опасности проверку.