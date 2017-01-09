﻿ Неизвестный "заминировал" школу в Борисове, эвакуировали 290 детей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Неизвестный "заминировал" школу в Борисове, эвакуировали 290 детей

10.01.2017 08:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 янв – Sputnik. Более 340 человек было эвакуировано из школы №16 в Борисове из-за анонимного звонка о находящемся в учреждении образования взрывном устройстве, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Неизвестный "заминировал" школу в Борисове, эвакуировали 290 детей
© flickr.com/ photographybanzai
Подросток "заминировал" вокзал в Дрогичине в воскресенье

Инцидент произошел накануне: сообщение неизвестного о минировании здания ГУО "Средняя школа №16", расположенного на улице Госпитальной в райцентре, поступило в 14:58. 

"Руководством учреждения из здания эвакуированы 293 ребенка и 50 человек преподавательского состава", – сказали в МЧС.

В управлении также проинформировали, что после проведенного сотрудниками правоохранительных органов и саперами обследования взрывоопасные предметы в школе обнаружены не были.

В настоящее время милиция проводит по факту ложного сообщения об опасности проверку. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе проведенного сотрудниками правоохранительных органов и саперами обследования взрывоопасные предметы в школе обнаружены не были.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Могилеве разборки из-за долга в 10 рублей привели к поножовщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика