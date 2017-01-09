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Автобус с белорусскими паломниками попал в ДТП под Псковом
10.01.2017 09:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Пять пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП в Псковской области – в автобус с белорусскими паломниками врезалась фура Renault, сообщили местные СМИ со ссылкой на УМВД по региону.
Авария произошла накануне около 20:20 в Струго-Красненском районе на 251-м километре федеральной автотрассы Р-23 "Псков".
По информации СМИ, фура Renault не успела затормозить и врезалась в автобус, перевозивший паломников из Беларуси, которые ехали в Псково-Печерский монастырь. Сообщается, что в аварии травмы получили пять пассажиров, в том числе трое детей. По предварительной информации, все они пострадали незначительно и госпитализация белорусским гражданам не понадобилась.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие пожарно-спасательные подразделения Псковской области.
В 23:15 паломников пересадили в дополнительный автобус и доставили к месту назначения.
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По предварительной информации, белорусские граждане пострадали незначительно и госпитализация им не понадобилась.
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