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Автобус с белорусскими паломниками попал в ДТП под Псковом

10.01.2017 09:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Пять пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП в Псковской области – в автобус с белорусскими паломниками врезалась фура Renault, сообщили местные СМИ со ссылкой на УМВД по региону.

Автобус с белорусскими паломниками попал в ДТП под Псковом
© Фото: Полоцк и Новополоцк / ВК
Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет в Полоцком районе

Авария произошла накануне около 20:20 в Струго-Красненском районе на 251-м километре федеральной автотрассы Р-23 "Псков".

По информации СМИ, фура Renault не успела затормозить и врезалась в автобус, перевозивший паломников из Беларуси, которые ехали в Псково-Печерский монастырь. Сообщается, что в аварии травмы получили пять пассажиров, в том числе трое детей. По предварительной информации, все они пострадали незначительно и госпитализация белорусским гражданам не понадобилась.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие пожарно-спасательные подразделения Псковской области.

В 23:15 паломников пересадили в дополнительный автобус и доставили к месту назначения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
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По предварительной информации, белорусские граждане пострадали незначительно и госпитализация им не понадобилась.

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