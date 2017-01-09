МИНСК, 10 янв – Sputnik. Сотрудники милиции по подозрению в убийстве задержали ранее судимого 63-летнего жителя Добруша, сообщили в МВД.

В доме задержанного со следами побоев был обнаружен труп неработавшего местного 50-летнего жителя.

"Предварительно установлено, что в ссоре после совместного распития спиртных напитков костылем и табуретом мужчину убил хозяин, который задержан", – сообщили Sputnik во вторник в МВД.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы, переломов ребер и пневмоторакса.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, опрашиваются подозреваемый, свидетели, соседи, сказали собеседники Sputnik.

За минувшие сутки по линии уголовного розыска в Беларуси было зарегистрировано 101 преступление, по 74 из которых установлены подозреваемые.