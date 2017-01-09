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Житель Добруша костылем и табуретом убил собутыльника

10.01.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Сотрудники милиции по подозрению в убийстве задержали ранее судимого 63-летнего жителя Добруша, сообщили в МВД.

Житель Добруша костылем и табуретом убил собутыльника
© flickr.com/ JokiMon
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В доме задержанного со следами побоев был обнаружен труп неработавшего местного 50-летнего жителя. 

"Предварительно установлено, что в ссоре после совместного распития спиртных напитков костылем и табуретом мужчину убил хозяин, который задержан", – сообщили Sputnik во вторник в МВД. 

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы, переломов ребер и пневмоторакса. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, опрашиваются подозреваемый, свидетели, соседи, сказали собеседники Sputnik. 

За минувшие сутки по линии уголовного розыска в Беларуси было зарегистрировано 101 преступление, по 74 из которых установлены подозреваемые.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, опрашиваются подозреваемый, свидетели, соседи.

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