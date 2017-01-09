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МЧС: из общежития в Молодечно эвакуировано 60 человек

10.01.2017 10:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Жителей двух этажей, всего 60 человек, эвакуировали из общежития в Молодечно из-за задымления, сообщили в МЧС Беларуси.

МЧС: из общежития в Молодечно эвакуировано 60 человек
© Фото: МЧС Беларуси
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Автоматическая пожарная сигнализация сработала в 19:09 в здании, расположенном на улице Великий Гастинец. 

"В результате короткого замыкания электропроводки в коридоре произошло задымление, вахтер включила звуковое оповещение жильцов и открыла запасные выходы", – рассказали в МЧС.

Спасатели вместе с вахтером вывели на улицу жителей 1 и 2 этажей, всего 60 человек. Задымление наблюдалось только на первом этаже, не лестничных клетках дыма не было. Эвакуация жильцов с верхних этажей не понадобилась, уточнили в МЧС.

По информации спасателей, в результате ЧП в общежитии никто из его жильцов не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Людей вывели только с первых двух этажей, причиной стало задымление холла из-за короткого замыкания проводки в электрощитовой.

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