МИНСК, 10 янв – Sputnik. Жителей двух этажей, всего 60 человек, эвакуировали из общежития в Молодечно из-за задымления, сообщили в МЧС Беларуси.

Автоматическая пожарная сигнализация сработала в 19:09 в здании, расположенном на улице Великий Гастинец.

"В результате короткого замыкания электропроводки в коридоре произошло задымление, вахтер включила звуковое оповещение жильцов и открыла запасные выходы", – рассказали в МЧС.

Спасатели вместе с вахтером вывели на улицу жителей 1 и 2 этажей, всего 60 человек. Задымление наблюдалось только на первом этаже, не лестничных клетках дыма не было. Эвакуация жильцов с верхних этажей не понадобилась, уточнили в МЧС.

По информации спасателей, в результате ЧП в общежитии никто из его жильцов не пострадал.