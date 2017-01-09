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Смог навис над Варшавой, Краковом и другими городами Польши

10.01.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Уровень загрязнения воздуха в городах Польши превысил допустимые нормы, сообщают местные СМИ.

Самые сильные загрязнения атмосферы зарегистрированы в понедельник в Силезском воеводстве, на территории Рыбника, где суточная норма превышена в семь раз, и в Радомско, где норма превышена в три раза.

Смог навис также над городами Кельце, Краков, Отвоцк и Варшава.

В польской столице проезд в городском транспорте объявлен бесплатным, а в СМИ звучат предупреждения не выходить на улицу людям с ослабленным здоровьем.

Такая ситуация в стране сложилась во многом из-за погодных условий: жители стали использовать печное отопление из-за сильных морозов, многие используют в качестве топлива мусор.

Смог навис над Варшавой, Краковом и другими городами Польши
© AP/ Czarek Sokolowski
Местные активисты надели маску на Варшавскую сирену на набережной Вислы

Местные активисты организовали в Варшаве 9 января несколько митингов против опасного загрязнения. Например, на Варшавскую сирену на набережной Вислы — символ польской столицы — надели маску-респиратор, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме.

 
Теги: Минск
 
 
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Местные активисты надели маску на Варшавскую сирену на набережной Вислы, протестуя тем самым против загрязнения воздуха в Польше.

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