|
Смог навис над Варшавой, Краковом и другими городами Польши
10.01.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Уровень загрязнения воздуха в городах Польши превысил допустимые нормы, сообщают местные СМИ.
Самые сильные загрязнения атмосферы зарегистрированы в понедельник в Силезском воеводстве, на территории Рыбника, где суточная норма превышена в семь раз, и в Радомско, где норма превышена в три раза.
Смог навис также над городами Кельце, Краков, Отвоцк и Варшава.
В польской столице проезд в городском транспорте объявлен бесплатным, а в СМИ звучат предупреждения не выходить на улицу людям с ослабленным здоровьем.
Такая ситуация в стране сложилась во многом из-за погодных условий: жители стали использовать печное отопление из-за сильных морозов, многие используют в качестве топлива мусор.
© AP/ Czarek Sokolowski
Местные активисты надели маску на Варшавскую сирену на набережной Вислы
Местные активисты организовали в Варшаве 9 января несколько митингов против опасного загрязнения. Например, на Варшавскую сирену на набережной Вислы — символ польской столицы — надели маску-респиратор, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные активисты надели маску на Варшавскую сирену на набережной Вислы, протестуя тем самым против загрязнения воздуха в Польше.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии