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Троих российских хакеров-вымогателей будут судить в Беларуси

10.01.2017 11:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих россиян, вымогавших у граждан Белорусов деньги от имени МВД за якобы просмотр в интернете порно, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

Троих российских хакеров-вымогателей будут судить в Беларуси
© flickr.com/ Lisa Brewster
МВД рассказало подробности о вымогателях "штрафов" за просмотр порно

Мужчин задержали сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома – неработающие граждане РФ с ноября 2015 года по февраль 2016-го с помощью вирусов блокировали компьютеры в Беларуси и от имени МВД рассылали уведомления о "штрафах", которые нужно было оплатить, переведя деньги на счет абонентского номера сотовой связи.

"В результате противоправных действий фигуранты совершили блокирование компьютерной информации более 900 граждан. Причиненный ущерб составил свыше 136 тысяч рублей", – сказала Белоног. 

Она также уточнила, что оперативники изъяли у злоумышленников компьютеры, мобильные телефоны, на их имущество наложен арест на сумму более 800 тысяч рублей. 

По словам Белоног, действия хакеров квалифицированы по ряду статей УК, в том числе хищение в особо крупном размере с использованием компьютерной техники и использование и разработка вредоносных программ. 

Собеседница Sputnik также сообщила, что уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Неработающие граждане РФ с ноября 2015 года по февраль 2016-го с помощью вирусов блокировали компьютеры в Беларуси и от имени МВД рассылали уведомления о "штрафах" за...

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