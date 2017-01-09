﻿ В Чаусском районе 78-летний пенсионер насмерть замерз в своем доме. 21.by
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В Чаусском районе 78-летний пенсионер насмерть замерз в своем доме

10.01.2017 10:58 — ЧП | Tut.by  
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В Могилевской области насмерть замерз еще один человек — это третий случай за 2 дня. Тело пенсионера обнаружили в его доме, сообщили в МЧС.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

78-летний мужчина жил один в своем доме в деревне Копани Чаусского района. 8 января соседи забили тревогу — они не видели пенсионера уже 4 дня. Дом вскрыли милиционеры и обнаружили труп мужчины. Экспертиза показала, что смерть наступила от переохлаждения.

С холодовыми травмами за сутки к врачам обратились трое жителей области. 41-летнюю неработающую жительницу деревни Патапово Шкловского района доставили в больницу с обморожением 1−2-й степени обеих стоп ног. Его она получила, возвращаясь из гостей в деревне Ничипоровичи.

46-летний инвалид 2-й группы из деревни Липск Круглянского района получил обморожение фаланг пальцев руки, когда был на улице. А 86-летняя женщина из деревни Польковичи Кировского района обморозила ногтевые фаланги на правой руке, пока занималась дома хозработами.

По информации центра экстренной медицинской помощи, с холодовыми травмами в учреждения здравоохранения области обратился 21 человек, с гололедными травмами — 85 человек.

 
 
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За сутки еще три человека обратились к врачам из-за обморожения.

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