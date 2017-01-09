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В Борисове «заминировали» школу: эвакуированы 340 человек
10.01.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
Из-за ложного сообщения о минировании эвакуировано более 340 человек из школы в Борисове, сообщили в Минском областном УМЧС. БелТА
«Сообщение о минировании здания ГУО «Средняя школа №16″ в Борисове поступило днем 9 января. Руководством учреждения из здания эвакуированы 293 ребенка и 50 человек преподавательского состава», — отметили в УМЧС.
После проведенного обследования взрывоопасные предметы в школе не обнаружены. По факту ложного сообщения об опасности проводится проверка.
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Из-за ложного сообщения о минировании эвакуировано более 340 человек из школы в Борисове, сообщили в Минском областном УМЧС. БелТА «Сообщение о минировании...
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