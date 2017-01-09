|
МВД: уроженец Чечни, обвиняемый в двойном убийстве, задержан в Минске
10.01.2017 12:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Сотрудники Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси задержали в Национальном аэропорту Минск уроженца Чечни, подозреваемого в совершении двойного убийства, сообщили в МВД.
© Sputnik/ Виктор Толочко
"Совместная спецоперация по розыску злоумышленника была организована после получения ориентировки из полиции России", — сообщил Sputnik заместитель начальника ГУУР МВД Беларуси полковник милиции Виктор Юзефович.
По его словам, задержание было произведено сотрудниками уголовного розыска МВД, Минского ОВД на воздушном транспорте и органами пограничной службы.
Информацию о возможном нахождении в республики подозреваемого в совершении тяжкого преступления белорусские сыщики получили от коллег из России.
"Установлено, что россиянин пытался вылететь в Стамбул, чтобы избежать уголовного преследования. Он подозревается в совершении убийство двух женщин 1960 и 1986 годов Хасавьюрте (Дагестан)", — отметил Юзефович.
В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции, информация о задержании передана в МВД РФ, отметили в МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские сыщики получили информацию о возможном нахождении подозреваемого от российских коллег; решается вопрос о его экстрадиции.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии