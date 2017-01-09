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МВД: уроженец Чечни, обвиняемый в двойном убийстве, задержан в Минске

10.01.2017 12:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Сотрудники Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси задержали в Национальном аэропорту Минск уроженца Чечни, подозреваемого в совершении двойного убийства, сообщили в МВД.

МВД: уроженец Чечни, обвиняемый в двойном убийстве, задержан в Минске
© Sputnik/ Виктор Толочко
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"Совместная спецоперация по розыску злоумышленника была организована после получения ориентировки из полиции России", — сообщил Sputnik заместитель начальника ГУУР МВД Беларуси полковник милиции Виктор Юзефович.

По его словам, задержание было произведено сотрудниками уголовного розыска МВД, Минского ОВД на воздушном транспорте и органами пограничной службы. 

Информацию о возможном нахождении в республики подозреваемого в совершении тяжкого преступления белорусские сыщики получили от коллег из России.

"Установлено, что россиянин пытался вылететь в Стамбул, чтобы избежать уголовного преследования. Он подозревается в совершении убийство двух женщин 1960 и 1986 годов  Хасавьюрте (Дагестан)", —  отметил Юзефович.

В настоящее  время решается вопрос о его экстрадиции, информация о задержании передана в МВД РФ, отметили в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские сыщики получили информацию о возможном нахождении подозреваемого от российских коллег; решается вопрос о его экстрадиции.

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