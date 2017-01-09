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СК проводит проверку по факту смерти студента в Минске
10.01.2017 12:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 21-летнего студента в столице Беларуси, сообщили Sputnik в УСК по Минску.
"Управлением Следственного комитета по Минску проводится доследственная проверка по факту смерти студента одного из столичных вузов", – сказал Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
По его словам, следователями назначен ряд экспертных исследований, опрашиваются родственники, одногруппники, а также сотрудники факультета, на котором учился погибший.
Как ранее сообщали СМИ, студент старших курсов факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ умер в университете в минувшую пятницу. Молодому человеку стало плохо, когда он шел в деканат. Ему вызвали скорую, однако медики не смогли спасти молодого человека.
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Информация о внезапной смерти студента факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ появилась в СМИ накануне, хотя сам инцидент произошел в пятницу 5...
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