﻿ СК проводит проверку по факту смерти студента в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СК проводит проверку по факту смерти студента в Минске

10.01.2017 12:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 янв – Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 21-летнего студента в столице Беларуси, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

СК проводит проверку по факту смерти студента в Минске
© flickr.com/ Monika
Тело студента обнаружено под окнами общежития университета в Могилеве

"Управлением Следственного комитета по Минску проводится доследственная проверка по факту смерти студента одного из столичных вузов", – сказал Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, следователями назначен ряд экспертных исследований, опрашиваются родственники, одногруппники, а также сотрудники факультета, на котором учился погибший. 

Как ранее сообщали СМИ, студент старших курсов факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ умер в университете в минувшую пятницу. Молодому человеку стало плохо, когда он шел в деканат. Ему вызвали скорую, однако медики не смогли спасти молодого человека.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация о внезапной смерти студента факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ появилась в СМИ накануне, хотя сам инцидент произошел в пятницу 5...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
МВД: уроженец Чечни, обвиняемый в двойном убийстве, задержан в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика