МИНСК, 10 янв – Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 21-летнего студента в столице Беларуси, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

"Управлением Следственного комитета по Минску проводится доследственная проверка по факту смерти студента одного из столичных вузов", – сказал Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, следователями назначен ряд экспертных исследований, опрашиваются родственники, одногруппники, а также сотрудники факультета, на котором учился погибший.

Как ранее сообщали СМИ, студент старших курсов факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ умер в университете в минувшую пятницу. Молодому человеку стало плохо, когда он шел в деканат. Ему вызвали скорую, однако медики не смогли спасти молодого человека.