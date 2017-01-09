МИНСК, 10 янв – Sputnik. Полоцкий суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении врача Полоцкой городской больницы, который не заметил на рентгеновском снимке батарейку в пищеводе ребенка, сообщили Sputnik в пресс-службе Витебского областного суда.



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Ребенок поступил в больницу 12 августа 2015 года: у 2,5-летней девочки пропал аппетит, ее тошнило. В горбольнице сделали рентгеновский снимок, но врачи не увидели посторонних предметов в пищеводе и поставили диагноз – простуда. Спустя пять дней состояние девочки ухудшилось, на втором рентгене снова ничего не обнаружили. Предположение, что в организме девочки находится батарейка, сделали только 21 августа – тогда ребенок уже находился в коме. В Минске ей сделали три операции, после которых девочке была поставлена инвалидность.

"Судом Полоцкого района и города Полоцка в отношении врача-хирурга больницы постановлен обвинительный приговор. Он признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшим причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения", – сказали в суде.

Там также сообщили, что хирургу назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года без направления в исправительное учреждение открытого типа, а также штрафом в размере 200 базовых величин (4,6 тысячи рублей).

По информации суда, мужчина также лишен права заниматься врачебной деятельностью пять лет.

Как рассказали собеседники Sputnik, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.